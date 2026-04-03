БФС получи благодарствено писмо за оказана подкрепа

Българският футболен съюз получи официално благодарствено писмо от българския гражданин Йордан Янков по повод оказаното съдействие при завръщането му от Джакарта, Индонезия до София. В писмото, което е адресирано и до Българското посолство в Джакарта и Външно министерство, Янков изразява своята "най-искрена благодарност за навременната и безценна помощ", която е получил в усложнена международна обстановка.

Той подчертава, че благодарение на проявената отзивчивост и професионализъм е успял да се справи с трудната ситуация и да се прибере в България.

БФС прибира закъсали българи от Джакарта

"Вашата компетентност, отзивчивост и висок професионализъм направиха възможно справянето ми с трудната ситуация", се посочва още в благодарственото обръщение.

Специални благодарности са отправени и към президента на БФС Георги Иванов за личната ангажираност и оказаната подкрепа.

Посланикът на България в Индонезия: Футболът ни дава възможност да изграждаме мостове

В писмото си Йордан Янков отправя пожелания за здраве и успехи към всички, съдействали за благополучното му завръщане, като изразява признателността си към институциите за проявеното отношение и човечност.