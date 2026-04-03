Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Започнаха преговори за двубой между Себастиан Фундора и Джош Кели

  • 3 апр 2026 | 13:57
  • 687
  • 0
Представители на световния шампион в полусредна категория на WBC Себастиан Фундора са в преговори с екипа на Джош Кели, който също притежава титла в дивизията. Това научи американската медия www.boxingscene.com в четвъртък.

Информацията потвърждава по-ранни изявления на Еди Хърн - промоутър на Кели от Matchroom Boxing. Разговорите са на съвсем начален етап и все още не са обсъждани конкретни дати или място за провеждане на обединителния двубой. Въпреки това се предполага, че мачът може да се състои през лятото или в началото на есента.

Кели спечели пояса на IBF в категория до 70 килограма на 31 януари, след като победи дотогавашния шампион Бахрам Муртазалиев със съдийско решение в Нюкасъл, АнглияСебастиан Фундора (24-1-1, 16 нокаута) защити за трети път титлата си на WBC в събота вечер (28.03) в Лас Вегас, постигайки технически нокаут в шестия рунд над бившия обединен шампион в полусредна категория Кийт Търман.

Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл
 Фундора след още една защита на световна титла: Беше по-лесно от очакваното
След победата си 28-годишният Фундора заяви, че няма намерение да предизвиква конкретен боксьор, но е отворен за битка с всеки шампион или елитен претендент в наситената с таланти категория.

Междувременно, в същата теглова дивизия, обединеният шампион на WBA/WBO Зандър Заяс обяви тази седмица, че ще се изправи срещу непобедения бивш обединен шампион в полусредна категория Джарон „Буутс“ Енис. Срещата е насрочена за 27-и юни в Barclays Center в Бруклин, Ню Йорк.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

