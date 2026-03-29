Фундора след още една защита на световна титла: Беше по-лесно от очакваното

Себастиан Фундора призна, че е очаквал много по-сериозна съпротива от страна на Кийт Търман в двубоя помежду им. Американецът не срещна почти никакви затруднения по пътя към победата и след края на мача сподели пред репортера на PBC Джим Грей, че битката се е оказала по-лека от предвиденото.

„Беше много по-лесно, отколкото очаквах“, заяви той в интервюто си след мача.

Фундора (24-1-1, 16 KO) разкри, че по-рано през деня е бил „малко нервен“, тъй като Търман (31-2, 23 KO) е „голямо име“ в бокса през годините и вероятно най-известният опонент, срещу когото се е изправял до момента.

„Но си напомних, че щом стъпиш на ринга, влизаш в моя свят“, добави той.

28-годишният Фундора доминираше от самото начало, а реферът Томас Тейлър прекрати срещата в шестия рунд, въпреки че 37-годишният Търман изглеждаше готов да продължи и отчаяно търсеше начин да се върне в мача.

Този резултат може да се окаже краят на кариерата за ветерана Търман. Фундора заяви, че е готов да се изправи срещу всеки следващ съперник и вярва, че категория до 69.9 кг (супер полусредна) е най-силната в спорта. С победата си Фундора защити световната си титла на WBC в тази теглова дивизия.