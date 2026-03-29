  • 29 март 2026 | 13:22
Фундора след още една защита на световна титла: Беше по-лесно от очакваното

Себастиан Фундора призна, че е очаквал много по-сериозна съпротива от страна на Кийт Търман в двубоя помежду им. Американецът не срещна почти никакви затруднения по пътя към победата и след края на мача сподели пред репортера на PBC Джим Грей, че битката се е оказала по-лека от предвиденото.

„Беше много по-лесно, отколкото очаквах“, заяви той в интервюто си след мача.

Фундора (24-1-1, 16 KO) разкри, че по-рано през деня е бил „малко нервен“, тъй като Търман (31-2, 23 KO) е „голямо име“ в бокса през годините и вероятно най-известният опонент, срещу когото се е изправял до момента.

„Но си напомних, че щом стъпиш на ринга, влизаш в моя свят“, добави той.

28-годишният Фундора доминираше от самото начало, а реферът Томас Тейлър прекрати срещата в шестия рунд, въпреки че 37-годишният Търман изглеждаше готов да продължи и отчаяно търсеше начин да се върне в мача.

Този резултат може да се окаже краят на кариерата за ветерана Търман. Фундора заяви, че е готов да се изправи срещу всеки следващ съперник и вярва, че категория до 69.9 кг (супер полусредна) е най-силната в спорта. С победата си Фундора защити световната си титла на WBC в тази теглова дивизия.

Още от Бойни спортове

Джони Еблен впечатли на PFL в Питсбърг и веднага пожела да си върне титлата

Джони Еблен впечатли на PFL в Питсбърг и веднага пожела да си върне титлата

  • 29 март 2026 | 11:41
  • 467
  • 0
Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

  • 29 март 2026 | 10:27
  • 8517
  • 4
Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

  • 29 март 2026 | 10:13
  • 1137
  • 0
Приказен край на кариерата на местния UFC любимец Майкъл Киеза

Приказен край на кариерата на местния UFC любимец Майкъл Киеза

  • 29 март 2026 | 09:56
  • 962
  • 0
Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

  • 29 март 2026 | 09:48
  • 528
  • 0
Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

  • 29 март 2026 | 09:32
  • 7925
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

  • 29 март 2026 | 13:39
  • 1675
  • 0
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 11643
  • 146
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 20010
  • 42
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 13072
  • 39
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 11803
  • 26
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 17284
  • 13