Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

  • 1 фев 2026 | 11:40
  • 252
  • 0
Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

Джош Кели победи Бахрам Муртазалиев с минимална разлика, за да спечели титлата на IBF в лека средна категория в „Utilita Arena“ в Нюкасъл.

Преди мача съществуваха съмнения дали боецът от Съндърланд ще има издръжливостта и сърцето да победи един от най-избягваните боксьори в дивизията. Мнозина сочеха единствената загуба на Кели – с нокаут от Дейвид Аванесян през 2021 г. – като показател за това как може да се развие двубоят, и в някои отношения приликите бяха налице.

Кели започна бързо и постигна ранен успех с характерната си бърза игра с крака и пъргави ръце, като дори прати шампиона в нокдаун в четвъртия рунд. С напредването на рундовете обаче руснакът започна да скъсява дистанцията и в крайна сметка Кели се озова в подобна ситуация като тази срещу Аванесян.

Кели беше свален в нокдаун в деветия рунд и сериозно наранен, но за разлика от мача с Аванесян, този път той не се срина. Британецът стисна зъби и отвърна на удара. Муртазалиев продължи да бъде агресивен в заключителните рундове, но Кели успя да отговори и да изтръгне победата и титлата от шампиона със съдийски карти 113-113, 115-111 и 114-113.

Кели вече се превръща в основен играч в процъфтяващата категория до 70 кг. Дълго избягваният Муртазалиев записва първа загуба и вече е с актив 23-1 (17 с нокаут).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 12015
  • 1
Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

  • 1 фев 2026 | 06:55
  • 1813
  • 0
Беноа Сен Дени продължи победната си серия

Беноа Сен Дени продължи победната си серия

  • 1 фев 2026 | 06:46
  • 1172
  • 0
Четири медала за България в първия ден на купа "Освобождение"

Четири медала за България в първия ден на купа "Освобождение"

  • 1 фев 2026 | 01:44
  • 586
  • 0
Петър Младенов откри Европейската отворена купа по джудо в София

Петър Младенов откри Европейската отворена купа по джудо в София

  • 31 яну 2026 | 20:37
  • 1216
  • 0
Двама българи ще спорят за титлите на Европейската купа в София

Двама българи ще спорят за титлите на Европейската купа в София

  • 31 яну 2026 | 18:07
  • 583
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал на Australian Open: Алкарас спечели третия сет срещу Джокович

Финал на Australian Open: Алкарас спечели третия сет срещу Джокович

  • 1 фев 2026 | 11:50
  • 20724
  • 58
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 23251
  • 2
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 12015
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 5800
  • 2
Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

  • 1 фев 2026 | 06:00
  • 8589
  • 6
Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 06:35
  • 4851
  • 2