Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

Джош Кели победи Бахрам Муртазалиев с минимална разлика, за да спечели титлата на IBF в лека средна категория в „Utilita Arena“ в Нюкасъл.

Преди мача съществуваха съмнения дали боецът от Съндърланд ще има издръжливостта и сърцето да победи един от най-избягваните боксьори в дивизията. Мнозина сочеха единствената загуба на Кели – с нокаут от Дейвид Аванесян през 2021 г. – като показател за това как може да се развие двубоят, и в някои отношения приликите бяха налице.

Кели започна бързо и постигна ранен успех с характерната си бърза игра с крака и пъргави ръце, като дори прати шампиона в нокдаун в четвъртия рунд. С напредването на рундовете обаче руснакът започна да скъсява дистанцията и в крайна сметка Кели се озова в подобна ситуация като тази срещу Аванесян.

Кели беше свален в нокдаун в деветия рунд и сериозно наранен, но за разлика от мача с Аванесян, този път той не се срина. Британецът стисна зъби и отвърна на удара. Муртазалиев продължи да бъде агресивен в заключителните рундове, но Кели успя да отговори и да изтръгне победата и титлата от шампиона със съдийски карти 113-113, 115-111 и 114-113.

Кели вече се превръща в основен играч в процъфтяващата категория до 70 кг. Дълго избягваният Муртазалиев записва първа загуба и вече е с актив 23-1 (17 с нокаут).