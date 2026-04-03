Салидо: Минавах прегледи в ЦСКА 1948, но тогава телефонът звънна...

Новото попълнение на Лудогорец Алберто Салидо разказа повече за обстоятелствата около трансфера си в клуба. В интервю за испанското издание EFE той сподели, че е бил много близо до подпис с ЦСКА 1948 през февруари, но в последния момент ситуацията се е променила. Тогава е получил още две оферти, една от които от разградския клуб, и е избрал именно нея без колебание.

“Беше хаос. Минавах медицински прегледи в ЦСКА 1948 на 24 февруари, последният ден от пазара. Още преди да съм подписал, получихме две обаждания. Без да се замисляме много, решихме и отидохме в офисите на Лудогорец”, разказа нападателят.

Салидо не скри възхищението си от условията в клуба, като подчерта високото ниво на базата и организацията.

“На клубно ниво, що се отнася до съоръженията и оборудването, имаме всичко в Разград. Невероятно е. В съблекалнята имаме басейн, джакузи, сауна и лед. Относно документи и бюрокрация, ако имате нужда от нещо, то се прави на същия ден или на следващата сутрин. Искам да кажа, че е като в Реал Мадрид, така да се каже”, обясни испанецът.

Той коментира и атмосферата в Разград, като я сравни с тази в по-големите градове.

“Лудогорец е клуб, който продължава да расте. Живеем в малък град, феновете не са като тези, които може да намерите в София. Тук хората искат да се снимат с нас на улицата, аплодират ни, пожелават ни късмет… Това спортно напрежение е поносимо”, добави Салидо.

Футболистът засегна и темата за интереса към футбола в България, като отбеляза разлика между поколенията.

„По-възрастните хора в България са тези, които изпитват най-голяма носталгия по футбола заради ерите на Христо Стоичков и по-късно на Димитър Бербатов. Младите хора са загубили част от тази култура. Сега контактните спортове или баскетболът са по-популярни“, обясни той.

Салидо изрази увереност, че Лудогорец има реални шансове в битката за титлата, въпреки изоставането от Левски.

Бившият играч на Берое подчерта, че мястото му в отбора е резултат от много усилия и отдаденост.

“Ако съм в Лудогорец, това е защото съм го заслужил. Костваше ми много страдание, пот и сълзи. Не правя неща, очаквайки нещо в замяна, а по-скоро да се чувствам добре и да спя добре през нощта”, завърши играчът.