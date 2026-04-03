Сан Антонио се разправи с Клипърс

Сан Антонио Спърс се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 118:99 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Шпорите“ записаха 59-ия си успех през кампанията, с което запазиха разликата от 2 победи с лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър, който също спечели тази нощ.

Тимът на Лос Анджелис Клипърс със сигурност ще трябва да премине през плей-ин турнира, за да се бори за участие в плейофите, но все още има шанс да го направи от по-висока позиция от деветата, на която се намира в момента.

Тексасци дадоха почивка на голямата си звезда Виктор Уембаняма, но въпреки това постигнаха комфортна победа, благодарение на 22 точки, 8 борби и 5 асистенции на Ди'Арън Фокс, както и 20 точки на Стефон Касъл. Дилън Харпър допринесе с 19 точки, включвайки се от пейката, а Девин Васел записа дабъл-дабъл от 14 точки и 10 борби.

За Клипърс Кауай Ленард продължи серията си от поредни мачове с поне 20 точки на 53 двубоя, която е втората най-дълга активна серия в НБА. Ветеранът реализира 24 точки, а Бенедикт Матърин с 18 и Джон Колинс с 15 точки се наредиха зад него при реализаторите за калифорнийци.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надделя над Минесота Тимбъруулвс със 113:108. Без големите си звезди - Кейд Кънингам и Антъни Едуардс, двата отбора предложиха равностоен мач, в който все пак „Буталата“ запазиха предимство.

Данис Дженкинс беше ключов за успеха на Детройт с 26 точки и 8 асистенции, Джейлън Дърън добави 22 точки и 14 борби за дабъл-дабъл, а Дънкан Робинсън отбеляза 15 точки.

Джулиъс Рандъл отбеляза 27 точки за гостите, Айо Досунму и Наз Рийд добавиха по 19, а 38-годишният ветеран Майк Конли вкара 4 тройки и общо 14 точки.

Кливланд Кавалиърс спечели гостуването си срещу Голдън Стейт Уориърс със 118:111. Донован Мичъл поведе гостите с 25 точки, а Макс Струс вкара тройка при 54 оставащи секунди, с която сложи край на интригата, завършвайки с общо 24 точки. Джеймс Хардън отбеляза 19 точки, а Джарет Алън добави дабъл-дабъл от 16 точки и 13 борби.

Ги Сантос и Брандън Поджемски бяха най-резултатни за Уориърс с по 25 точки, а Кристапс Порзингис добави 16 точки и 7 борби.

Шарлът Хорнетс победи Финикс Сънс със 127:107, благодарение на 25 точки на Майлс Бриджис. Мачът обаче ще бъде запомнен с това, че новобранецът Кон Кнупел постави рекорд за най-много тройки (261) в един сезон за клуба от Северна Каролина, подобрявайки предишното най-добро постижение на Кемба Уокър от сезон 2018/19, когато тогавашният гард на Хорнетс отбеляза общо 260.

В последния мач от вечерта Портланд Трейл Блейзърс постигна домакински успех срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 118:106 с 27 точки и 7 тройки на Джру Холидей, както и 26 точки на Дени Авдия.

