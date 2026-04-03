Свръхзвуковите Тъндър разгромиха Лейкърс, Дончич се контузи

Баскетболистите на Оклахома Сити Тъндър направиха шоу срещу Лос Анджелис Лейкърс и победиха с внушителното 139:96 тази нощ в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
Тъндър наложиха своя ритъм от самото начало на срещата и не оставиха никакъв шанс за реакция на Лейкърс.
В края на първата четвърт шампионите имаха преднина от 23 точки (44:21), а във втората четвърт на практика решиха изхода на мача, оттегляйки се на почивката при резултат 82:51.
Второто полувреме беше чиста формалност, като Тъндър лесно поддържаха преднината си и стигнаха до комфортна победа.
Най-добър за победителите беше Шей Гилджъс-Алекзандър с 28 точки, 7 асистенции и 7 борби за 30 минути игра. Айзея Джо също добави 20 точки само за 13 минути от пейката, стреляйки 7 от 9 от игра (6 от 8 за три точки).
За Лейкърс, които се представиха под очакванията, Остин Рийвс вкара 15 точки. Леброн Джеймс добави 13, а Лука Дончич и Джаксън Хейс - по 12.
Двубоят завърши разочароващо за Дончич, който в средата на третата четвърт при един пробив се хвана за лявото подколянно сухожилие, напусна паркета накуцвайки, след което легна на земята. Словенската суперзвезда не успя да скрие яда си, дръпна фланелката си над устата и извика в нея, а след това видимо разстроен се отправи към тунела.