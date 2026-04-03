Манол Георгиев: От стабилните са

Асеновец (Асеновград) ще гостува утре на ОФК Хасково. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу противник, който прави добър пролетен полусезон. Спечелиха последния си мач на негостоприемен терен. Утвърдиха се сред стабилните отбори. Това им позволява да играят освободено, без напрежение. При нас е обратното. Продължаваме да се борим за всяка точк, докато имаме шансове да запазим мястото си в групата“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.