Живко Желев: Асеновец е винаги опасен

ОФК Хасково приема утре Асеновец (Асеновград). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отбор, който е до стената, винаги е опасен, защото няма какво да губи. Освен това, Асеновец е корав противник, способен да изненада неприятно всеки. Треньорът му Манол Георгиев е доказал пред годините, че умее да работи успешно с млади футболисти. Ето защо, е необходимо да изиграем максимално отговорно 90-те минути. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Ясно е, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg треньорът на хасковския състав Живко Желев.