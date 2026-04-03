Николай Христозов: Губят, но не са слаби

  • 3 апр 2026 | 08:05
Утре, Сливнишки герой (Сливница) приема Германея (Сапарева баня). Срещата е от 26-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу отбор, който заслужава по-добро класиране. Представят се възходящо. Имат опитни футболисти. Това, че губят, не означава, че са слаби. При тях няма психическо напрежение и това им дава възможност да играят разкрепостено. Заключението – предстои ни много труден мач. Това, че спечелихме две поредни победи не води автоматически до лесен трети успех. Все още сме назад в класирането и трябва да подходим максимално сериозно към идния двубой. Можем да го спечелим, но е важно да влезем отговорно в срещата и да я изиграем с тази нагласа до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя. 

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

