Николай Христозов: Губят, но не са слаби

Утре, Сливнишки герой (Сливница) приема Германея (Сапарева баня). Срещата е от 26-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу отбор, който заслужава по-добро класиране. Представят се възходящо. Имат опитни футболисти. Това, че губят, не означава, че са слаби. При тях няма психическо напрежение и това им дава възможност да играят разкрепостено. Заключението – предстои ни много труден мач. Това, че спечелихме две поредни победи не води автоматически до лесен трети успех. Все още сме назад в класирането и трябва да подходим максимално сериозно към идния двубой. Можем да го спечелим, но е важно да влезем отговорно в срещата и да я изиграем с тази нагласа до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.