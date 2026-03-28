Героя превзе Разлог в мач с три дузпи, свирени за четири минути

Сливнишки герой (Сливница) спечели с 3:1 гостуването си на Пирин (Разлог). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана здрав мач, с инфарктен финал. Заслужен успех за селекцията на Николай Христозов, с оглед събитията на терена. Нулите не помръднаха в първия час. След изтичането му, Георги Илиев даде преднина на Героя. Кулминацията настъпи в последните четири минути. В тях съдията отсъди три дузпи. Първо в 89-ата, Дани Гогов изравни от бялата точка. След 120 секунди, негов съотборник се заблуди и хвана топката с ръце, очаквайки сигнал за засада. Реферът обаче посочи дузпа и Йордан Тодоров я вкара – 1:2. След още 120 секунди, същото стори и Христо Панчев.