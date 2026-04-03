  Два четвъртфинала за българските бадминтонисти в Печ

Два четвъртфинала за българските бадминтонисти в Печ

Христомира Поповска на единично жени и двойката мъже Евгени Панев/Цветомир Стоянов достигнаха до четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в унгарския град Печ.

Поставената под номер 4 в схемата Поповска поведе с 21:15, 10:21, 12:6 за 39 минути срещу датчанката Ан-Софи Хусхер Руус, която обаче се отказа поради контузия. Така тя спечели втори пореден двубой в надпреварата.

На четвъртфиналите българката ще играе срещу осмата поставена Йелена Бухбергер (Хърватия).

Христомира Поповска стартира с победа в Унгария

Двойката мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов записаха два успеха днес. Първо националите победиха Миколай Моравски и Виктор Трецки (Полша) с 21:19, 16:21, 21:19 за 42 минути, след което и Ричард Павлик и Матуш Полачек (Словакия) с 16:21, 21:15, 21:14 за 41 минути.

Останалите български състезатели допуснаха поражения - Цветомир Стоянов, Рая Пашова/Гергана Павлова, Елена Попиванова/Цветина Попиванова и Цветина Попиванова/Станимир Терзиев.

