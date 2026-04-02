  Христомира Поповска стартира с победа в Унгария

Христомира Поповска стартира с победа в Унгария

  • 2 апр 2026 | 13:03
Христомира Поповска стартира с победа в Унгария

Националката Христомира Поповска стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в унгарския грд Печ.

Поставената под номер 4 в схемата българка надделя над полската квалификанка Александра Веславович с 21:17, 21:19 за 30 минути. Следващата й съперничка ще бъде датчанката Ан-Софи Хусхер Руус.

Смесената двойка Цветина Попиванова и Станимир Терзиев победиха Йоханка Ивановичова и Мариан Липтак (Словакия) с 21:17, 16:21, 21:17 за 39 минути.

Поставената под номер 5 Гергана Павла отпадна в първия кръг след поражение от Емили Друин (Франция) с 21:10, 16:21, 11:21 за 41 минути на корта.

По-късно днес играят още Рая Пашова/Гергана Павлова, Елена Попиванова/Цветина Попиванова и Евгени Панев/Цветомир Стоянов.

