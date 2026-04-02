Дениз Ундав е играч на месец март в Бундеслигата

Нападателят на Щутгарт Дениз Ундав беше избран за най-добър играч на месеца в Бундеслигата. Германският национал получи престижната награда за представянето си през март.

В гласуването Ундав изпревари конкуренцията в лицето на Паул Небел (Майнц), Ян Диоманде (РБ Лайпциг), Хенес Беренс (Хайденхайм), Константинос Кулиеракис (Волфсбург) и Игор Матанович (Фрайбург).

През изминалия месец нападателят изигра четири мача в германския шампионат, в които отбеляза впечатляващите 5 гола, с което допринесе значително за силните резултати на своя отбор.

Наскоро Ундав се разписа и за националния отбор на Германия, като донесе победата над Гана в контрола.

Снимки: Gettyimages