  Дениз Ундав е играч на месец март в Бундеслигата

Дениз Ундав е играч на месец март в Бундеслигата

  • 2 апр 2026 | 21:41
Нападателят на Щутгарт Дениз Ундав беше избран за най-добър играч на месеца в Бундеслигата. Германският национал получи престижната награда за представянето си през март.

В гласуването Ундав изпревари конкуренцията в лицето на Паул Небел (Майнц), Ян Диоманде (РБ Лайпциг), Хенес Беренс (Хайденхайм), Константинос Кулиеракис (Волфсбург) и Игор Матанович (Фрайбург).

През изминалия месец нападателят изигра четири мача в германския шампионат, в които отбеляза впечатляващите 5 гола, с което допринесе значително за силните резултати на своя отбор.

Наскоро Ундав се разписа и за националния отбор на Германия, като донесе победата над Гана в контрола.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 2145
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 623
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 298
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 298
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 650
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54881
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 208087
  • 858
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37697
  • 21
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 154
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14653
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48944
  • 43