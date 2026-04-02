Малък фен на Матиа Лесор с интересно послание към звездата на Панатинайкос

Малък фен на Панатинайкос се появи в "Арена София" с интересен плакат, за да подкрепи любимците си срещу Апоел Тел Авив тази вечер. На държания от момченцето плакат се вижда изображение на френския център на ПАО Матиа Лесор и надпис, чрез който малкият фен се обръща към играча с молбата да му подари фланелката си.
Подобен плакат, но отправен към друга звезда на гръцкия гранд - гарда Кендрик Нън, пък бе забелязан в ръцете на друг млад фен.