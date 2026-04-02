Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Защо Фабио Куартараро иска в Ямаха да осъзнаят, че са бавни на „Херес"

Защо Фабио Куартараро иска в Ямаха да осъзнаят, че са бавни на „Херес"

  • 2 апр 2026 | 17:58
  • 1158
  • 0

Фабио Куартараро смята, че „ще бъде добре“ за тима на Ямаха да види, че е по-бавен през 2026 на писти от MotoGP, на които преди японците са били силни. Първият пълен сезон на Ямаха с новия V4 двигател на M1 започна разочароващо, като марката отбеляза слаб напредък спрямо участията си с „уайлдкард“ през миналата година.

След три кръга Фабио Куартараро е водещият пилот на отбора с едва шест точки, докато Ямаха има само девет в актива си при конструкторите.

Изглежда, че Куартараро вече е изразил вота си на недоверие към дългосрочния проект на Ямаха, тъй като световният шампион за 2021 се очаква да се присъедини към Хонда през следващия сезон.

След Гран При на САЩ, където остана извън зоната на точките, Куартараро заяви, че в момента Ямаха не знае как да отстрани нито един от проблемите, които има с V4 двигателя. В същото интервю за Canal+ Куартараро изрази и разочарование от постоянните сравнения на времената за обиколка, които се правят в Ямаха между V4 мотора и редовия четирицилиндров двигател.

На пистата COTA Куартараро беше с около половин секунда по-бърз с обиколката си, която му отреди 16-о място, в сравнение с 2025, когато беше 11-и в квалификацията.

Въпреки това разликата във времето за полпозишън на Дукати на COTA между 2025 и 2026 беше почти една секунда.

COTA е слаба писта за Ямаха през последните години, но Куартараро не вярва, че марката може да очаква повторение на героичните си постижения от миналия сезон на „Херес“, когато спечели полпозишън и завърши втори в състезанието, по време на предстоящата Гран При на Испания.

Всъщност той смята, че би било уместно в Ямаха да видят, че моторът им е по-бавен на писти, на които преди се е представял добре, за да разбере екипът по-добре настоящата си ситуация.

„Мисля, че независимо дали е слънчево, или дъждовно, не знам кое е по-добре, но преди всичко трябва да спрем да сравняваме времената за обиколка - обясни Куартараро. - „Защото в отбора сравняваме... Да, в квалификацията бяхме с половин секунда по-бързи от миналата година, докато другите спечелиха секунда.“

„Така че ще бъде добре, дори за отбора, да види, че времената за обиколка са много по-бавни от миналата година на писти като „Херес“ и в Льо Ман.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

