Андреа Довициозо: Положението на Марк е много по-сериозно, отколкото изглежда

  • 2 апр 2026 | 14:18
  • 1250
  • 0

Трикратният световен вицешампион в MotoGP Андреа Довициозо сподели своето мнение, че физическото състояние на действащия световен първенец Марк Маркес е много по-сериозно, отколкото изглежда отстрани.

Маркес се контузи тежко по време на Гран При на Индонезия, която се проведе само седмица след като той си гарантира титлата за 2025 година в Япония. Поради тази причина той пропусна остатъка от сезона, но се завърна на пистата за началото на предсезонната подготовка тази година.

В първите три кръга за кампанията обаче пилотът на Дукати не успя да запише нито един подиум в основно състезание и в момента заема петото място в генералното класиране с пасив от 36 точки спрямо лидера Марко Бедзеки, който има три поредни победи. Самият Маркес си признава, че той все още не е възстановен на 100% от падането си в Индонезия, която по ирония на съдбата беше предизвикано точно от Бедзеки.

Защо Марко Бедзеки все още не се смята за претендент за титлата в MotoGP?

Според мнозина обаче дори и Маркес да бъде на 100% физически, той няма да може да се конкурира като равен с равен с Бедзеки и мотора на Априлия, който в момента изглежда най-силният в MotoGP. Сходно мнение сподели и Довициозо, който между 2017 и 2019 три пъти завърши втори в крайното класиране зад Маркес.

Обезкуражен ли е Марк Маркес на старта на сезона?

„Марк не е пилот, който се оплаква или си търси оправдания. Така че истината за това как прави нещата и колко проблеми има, особено за тези, които не го следят, никога не е била ценена толкова.

„Но, според мен, неговата ситуацията е много по-сериозна, отколкото изглежда. Миналата година той успя да спечели титлата, не мога да ви кажа на какъв процент беше той, но със сигурност не беше на 100%.

„Все още има да се подобрява много физически. Може би тази катастрофа в Индонезия ограничава допълнително ръката му и аз вярвам, че за това няма решение. Остин беше крайното потвърждение. На място, на което той можеше да направи разликата, той не успя“, Довициозо пред Moto.it.

Снимки: Gettyimages

