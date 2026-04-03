Доминация на домакините в поредните зрелищни сблъсъци в Евролигата

С шест мача тази вечер продължи 35-ият кръг на Евролигата. В пет от тях победи постигнаха домакините.



Не липсваха и изненади, които още повече заплетоха интригата в класирането малко преди края на редовния сезон.

В най-вълнуващия сблъсък Апоел Тел Авив победи действащия шампион Панатинайкос в София с 92:88. Двата отбора сътвориха истински спектакъл за публиката, а израелците наложиха волята си след много силна последна четвърт.

Антонио Блейкни беше над всички за Апоел с 19 точки, а общо петима играчи на израелския тим завършиха с двуцифрен актив. За ПАО се отличиха Хуанчо Ернангомес със 17 точки и звездата на отбора Кендрик Нън с 15.

В Каунас се изигра още един интригуващ двубой с голяма тежест в битката за класиране на плейофите на Евролигата, в който местният Жалгирис надви Барселона с 83:71 и записа четвърти пореден успех в надпреварата. По този начин литовският тим изпревари каталунците в подреждането.

Барса имаше минимална преднина на почивката, но през второто полувреме Жалгирис изцяло доминираше. Моузес Райт направи "дабъл-дабъл" за домакините с 18 точки и 11 асистенции, а Найджъл Уилямс-Гос добави 16 точки. За Барселона най-резултатен беше Кевин Пънтър с 16 точки.

В сръбското дерби между Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава и Партизан ликуваха "гробарите". Отборът на Жоан Пеняроя победи с 89:82 след отлично второ полувреме. Въпреки това, Звезда остава в топ 10 на класирането, докато Партизан няма шансове за плейофите.

Милър-Макинтайър се представи на обичайното си високо ниво и беше близо до "дабъл-дабъл" с 24 точки и 9 асистенции. Той беше най-резултатен за Цървена звезда, а от Партизан се отличи Карлик Джожунс с 26 точки.

Дубай спечели със 101:91 срещу Монако в "Зетра Арена" в Сараево и вече е с баланс 17-17 през сезона, като запази шансове за класиране в плейофите. Към същото се стреми и тимът от Княжеството, който има 19 победи и 15 поражения.

Джанан Муса беше голямата фигура за Дубай с 25 точки и 10 асистенции. Сериозен принос за успеха имаше и МакКинли Райт с 23 точки и 7 завършващи подавания. За Монако по 17 точки нанизаха Алфа Диало и Кевариъс Хейс.

В най-резултатния двубой тази вечер Париж Баскетбол се наложи над Олимпия Милано със 103:93. Още на почивката французите натрупаха преднина от 23 точки и не допуснаха тя да бъде стопена.

Надир Хифи отбеляза 25 точки за парижани, а 19 добави Амат М'Бай. За гостите от Италия 20 точки реализира Армони Брукс.

Макаби Тел Авив записа четвърти пореден успех в турнира, след като победи гостуващия Анадолу Ефес със 103:89. За турския тим пък това беше четвърто последователно поражение, което го остави на предпоследно място в класирането.

С най-важна роля за победата на израелския гранд беше Лони Уолкър, който вкара 25 точки. Джими Кларк добави 17, а с 16 допринесе Джейлън Хорд. За Анадолу Ефес силен мач изигра Джордан Лойд със 17 точки.