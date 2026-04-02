Иван Кочев: Поздравления за полуфиналистите, жребият е такъв, какъвто е

На 14 април, Марица (Милево) ще играе полуфинал със Септември (Тервел) от турнира за купата на Аматьорската лига.

Ясно е кой срещу кого в полуфиналите за купата на АФЛ

Иван Кочев, треньор на Марица коментира изтегленият днес жребий пред Sportal.bg .

„Уважение към всички полуфиналисти. Щом са достигнали до финалната фаза, означава, че имат шансове да спечелят трофея. Четири аматьорски отбора. Играчите им работят и демонстрират футболни умения. Поздравления. Жребият е такъв, какъвто е. Няма лесни мачове в днешния футбол. Тепърва ще се разузнаваме“.