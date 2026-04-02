Иван Кочев: Поздравления за полуфиналистите, жребият е такъв, какъвто е

На 14 април, Марица (Милево) ще играе полуфинал със Септември (Тервел) от турнира за купата на Аматьорската лига.
Ясно е кой срещу кого в полуфиналите за купата на АФЛ
Иван Кочев, треньор на Марица коментира изтегленият днес жребий пред Sportal.bg.
„Уважение към всички полуфиналисти. Щом са достигнали до финалната фаза, означава, че имат шансове да спечелят трофея. Четири аматьорски отбора. Играчите им работят и демонстрират футболни умения. Поздравления. Жребият е такъв, какъвто е. Няма лесни мачове в днешния футбол. Тепърва ще се разузнаваме“.