Ясно е кой срещу кого в полуфиналите за купата на АФЛ

Марица (Милево) срещу Септември (Тервел) и Ботев (Ихтиман) срещу Бдин (Видин) са съперниците във финалния етап на турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Това отреди изтегления днес жребий за заключителната част на надпреварата. Победителите от двата мача ще спорят за трофея във финала през месец май.

Септември (Тервел) е представителят на Североизточна Трета лига, Бдин (Видин) на Северозападната, Ботев (Ихтиман) на Югозападната, а Марица (Милево) на Югоизточната.

Програмата за заключителната част на турнира:

Полуфинал – 14 април, вторник, в Габрово от 17:00 часа:

Марица (Милево) – Септември (Тервел)

Полуфинал – 22 април, сряда, в Правец или в Монтана от 17:00 часа:

Ботев (Ихтиман) – Бдин (Видин)

Финал – май (допълнително ще се уточнят датата, начален час и мястото на провеждането му)

Победителят от Марица (Милево) и Септември (Тервел) срещу Победителят от Ботев (Ихтиман) и Бдин (Видин)