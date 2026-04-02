Геша: Не съм имал предпочитания за конкретен съперник

На 14 април, Септември (Тервел) ще играе полуфинал с Марица (Милево) от турнира за купата на Аматьорската лига.
Ясно е кой срещу кого в полуфиналите за купата на АФЛ
Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира изтегленият днес жребий пред Sportal.bg.
„Поздравление за четирите отбора, достигнали до финалната фаза на турнира. Не съм имал предпочитания за конкретен съперник, защото не го познавам. Жребият определя и ние трябва да играем. Тепърва ще се разузнаваме. Мачовете са по-различни от тези за първенство. Трябва да бъде излъчен победител. Достигнахме дотук и дано продължим успешно до края“.