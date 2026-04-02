Геша: Не съм имал предпочитания за конкретен съперник

На 14 април, Септември (Тервел) ще играе полуфинал с Марица (Милево) от турнира за купата на Аматьорската лига.

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира изтегленият днес жребий пред Sportal.bg .

„Поздравление за четирите отбора, достигнали до финалната фаза на турнира. Не съм имал предпочитания за конкретен съперник, защото не го познавам. Жребият определя и ние трябва да играем. Тепърва ще се разузнаваме. Мачовете са по-различни от тези за първенство. Трябва да бъде излъчен победител. Достигнахме дотук и дано продължим успешно до края“.