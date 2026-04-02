Оперираха олимпийския шампион в колоезденето от Токио 2020, той иска да участва в Джиро-то

Бившият олимпийски шампион в шосейното колоездене Ричард Карапас е претърпял операция на перинеума, съобщи самият той в социалните мрежи.

Еквадорецът обаче вярва, че ще бъде готов за Обиколката на Италия, която стартира на 8 май с етап между българските градове Несебър и Бургас.

Министър Илиев проведе работни срещи с кметове за Джиро д'Италия

"Това не беше част от плана ми за подготовка, но се справихме по възможно най-добрия начин", каза Карапас, който спечели "Джиро д'Италия" през 2019 година, бе втори през 2022 година и завърши трети миналата година.



"От днес аз съм фокусиран изцяло върху възстановяването си и това да навляза в оптимална форма за Обиколката на Италия", добави състезателят на Едюкейшън-ИйзиПоуст.

Обиколката на Италия ще започне с три етапа на територията на България между и 8 и 10 май, след което ще се пренесе на Ботуша за оставащите 18 състезателни дни.