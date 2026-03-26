Министър Илиев проведе работни срещи с кметове за Джиро д'Италия

Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове
  • 26 март 2026 | 13:49
  • 119
  • 0
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе онлайн работни срещи с кметовете на общините Несебър, Бургас и Пловдив, през които ще премине трасето на престижната колоездачна надпревара Джиро д'Италия. По време на разговорите бяха обсъдени ключови организационни въпроси, свързани с логистиката, безопасността, инфраструктурната готовност и координацията между институциите на местно и национално ниво.

Кметовете на всички общини потвърдиха, че продължават да работят активно по подготовката на събитието. Според тях към момента организацията върви по план, като всички общински дейности са в процес на изпълнение и се осъществяват в добра координация с Министерството на младежта и спорта (ММС).

Димитър Илиев подчерта, че ММС следи в детайли всички етапи от подготовката и работи в тясно сътрудничество с местната власт, за да гарантира успешното провеждане на събитието.

"Нашата цел е България да се представи на високо ниво като домакин на събитие от такъв международен мащаб", заяви той.

Срещите са част от цялостния процес на организацията на Джиро д'Италия Grande Partenza Bulgaria. Очаква се събитието да допринесе както за популяризирането на спорта у нас, така и за утвърждаването на България като атрактивна туристическа дестинация и надежден домакин на международни спортни прояви.

"Министерството на младежта и спорта ще продължи да следи изпълнението на всички дейности и да оказва необходимата подкрепа за безпроблемното протичане на състезанието", каза още Илиев.

