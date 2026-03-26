  Ботев (Пд) дава дългосрочен договор на Неделев

  • 26 март 2026 | 16:56
  • 111
  • 0

Ботев Пловдив планира да "пенсионира“ Тодор Неделев на Колежа. "Канарчетата" се готвят да предложат дългосрочен договор на капитана си. Това ще означава на практика, че жълто-черните ще са последният отбор в кариерата на атакуващия футболист.

В момента той е под наем на "Колежа“ от Лудогорец. Договорът му с разградчани е до 30 юни. Ръководството на орлите не възнамерява да задържа повече Неделев, когото привлече през февруари 2023-та.

От това ще се възползва финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов, пише "Тема Спорт“.

Очаква се бившият национал да парафира с канарчетата за 2 или 3 години. На 7 февруари Неделев навърши 33 години. През този сезон той има 23 мача, 1 гол и 5 асистенции за жълто-черните в шампионата. Тошко се завърна на Колежа преди началото на кампанията, като именно Илиан Филипов бе в основата на прибирането на бившия национал у дома. Още тогава, с отдаването му под наем за целия сезон, Лудогорец индикира, че няма да разчита повече на атакуващия футболист.

Иначе, плановете на Ботев Пд са свързани и с бъдеща работа на Неделев в клуба, след като окачи бутонките на пирона.

