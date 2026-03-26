Ботев (Пд) дава дългосрочен договор на Неделев

Ботев Пловдив планира да "пенсионира“ Тодор Неделев на Колежа. "Канарчетата" се готвят да предложат дългосрочен договор на капитана си. Това ще означава на практика, че жълто-черните ще са последният отбор в кариерата на атакуващия футболист.

В момента той е под наем на "Колежа“ от Лудогорец. Договорът му с разградчани е до 30 юни. Ръководството на орлите не възнамерява да задържа повече Неделев, когото привлече през февруари 2023-та.

От това ще се възползва финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов, пише "Тема Спорт“.



Очаква се бившият национал да парафира с канарчетата за 2 или 3 години. На 7 февруари Неделев навърши 33 години. През този сезон той има 23 мача, 1 гол и 5 асистенции за жълто-черните в шампионата. Тошко се завърна на Колежа преди началото на кампанията, като именно Илиан Филипов бе в основата на прибирането на бившия национал у дома. Още тогава, с отдаването му под наем за целия сезон, Лудогорец индикира, че няма да разчита повече на атакуващия футболист.

Иначе, плановете на Ботев Пд са свързани и с бъдеща работа на Неделев в клуба, след като окачи бутонките на пирона.