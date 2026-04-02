Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон са фигуристи номер 1 на сезона

В последния ден на Световното първенство за мъже и жени в Прага Международният кънки съюз раздаде за шесто път награди за постижения във фигурното пързаляне за отминаващия сезон.

Най-добри фигуристи са танцовата двойка Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон (Франция). В дебютния си сезон двамата спечелиха олимпийската, световната и европейската титли. Те участваха в седем състезания и победиха в шест от тях.

Най-добър треньор е Филип ДиГулиелмо (САЩ). Той е специалистът, извел до световната титла и до двете олимпийски - индивидуално и отборно Алиса Лю при жените.

За дебют беше отличена Ами Накай. В първия си сезон при жените японката спечели бронзов медал на олимпийските игри.

Най-добър хореограф е Беноа Ришо (Франция), а най-забавна програма - кратката на Юма Кагияма от Япония, поставена от Лори Никол и Каролина Костнер.

Наградата за най-добър костюм взе Иля Малинин (САЩ) за волната му програма. Дизайнер е японката Сатоми Ито.

Световният шампион Малинин получи и специална награда - за фигурист, който пръв в света е изпълнил успешно в една програма седем четворни скока. Това стана по време на финалния турнир Гран при в Нагоя през декември 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago