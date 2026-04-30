Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически от тежкото падане на Игрите в Италия

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон все още се възстановява психически и физически от тежкото падане по време на спускането от турнира по ски-алпийски дисциплини на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. Впоследствие тя претърпя осем операции и по този начин избегна ампутация. До предполагаемото поправяне на щетите в коляното остава още една хирургическа интервенция.

Въпреки напредналата си спортна възраст и тежката травма, 41-годишната Вон все още не е прекратила кариерата си.

"Просто не искам да взимам каквито и да е било решения или да спекулирам с бъдещето ми. Може и да се оттегля. Може и никога да не карам отново, което е напълно окей. В момента обаче не съм в емоционалното състояние, за да взимам подобни решения", каза Вон.

Линдзи Вон: Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим

Американката добави, че нямаше да направи голямото си завръщане в алпийските ски, ако не бе сигурна, че може да направи силен сезон в Световната купа. Тя кара за първи път от шест години, но на Олимпийските игри издържа само 13 секунди на трасето.

"Този път контузията е много по-различна от всички предишни. Тя е много по-тежка от останалите и дори знам, че можех да загубя крака си. Нещата бяха толкова зле. По принцип понасям много болка, но тази беше екстремна. Не се бях доближавала и на светлинни години от подобно нещо", добави Вон, която в момента тренира във фитнес, но не напредва толкова бързо, колкото й се иска. Тя обаче смени инвалидната количка с патерици и от следващата седмица ще може да ходи самостоятелно.

Вон разкри, че е говорила с лекарите за потенциално завръщане на трасето, но те предпочитат тя да се съсредоточи върху настоящата част от възстановяването.

"Така или иначе нищо няма да стане преди сезон 2027/2028, защото ми остава още една операция, за да бъде извадена пластината от коляното. Веднъж щом го оправят, ще минат още шест месеца във възстановяване. Остава ми още поне година и половина до края на лечението и чак след това мога да тренирам пълноценно във фитнеса", каза още Вон.