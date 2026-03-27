Титла за Германия при спортните двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага

Представителите на Германия Минерва Хазе и Никита Володин спечелиха за първи път в кариерата си златните медали при спортните двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага пет седмици, след като завоюваха бронзовите на Игрите в Милано-Кортина 2026. Те събраха 228.33 точки, след като бяха с най-високи оценки в кратката и във волната програма.

Победата им донесе на Германия първата световна титла от 2018 година насам, когато Альона Савченко и Бруно Масо триумфираха в Милано. Хазе и Володин, който имат сребро от шампионата на планетата през миналата година, защитиха крехката си преднина от кратката програма със силно, но не напълно безупречно изпълнение на волната, завършвайки пред европейските шампиони и олимпийски вицешампиони Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) с 218,41 точки.

Канадците Лия Перейра и Трент Мишо заеха трето място с 216.09 точки.

Олимпийските шампиони от Япония Рику Миура и Рюичи Кихара решиха да не участват в края на дълъг и изтощителен сезон.

What a moment ✨🔥



За Хазе и Володин, които са настоящи европейски вицешампиони и бивши номер 1 на Стария континент, световната титла е най-големият им успех, наред с олимпийския бронз, и може да е и последната в съвместната им кариера. Фигуристите, които се подготвят в Берлин, засега са оставили бъдещето си отворено след края на сезона.

Утре Световното първенство продължава с ритмичния танц при танцовите двойки и с волната програма при жените с участието на българката Александра Фейгин.

Следвай ни:

Снимки: Imago