Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийските шампиони Фурние Бодри и Гийом Сизерон взеха титлата при танцовите двойки на Световното по фигурно пързаляне

  • 29 март 2026 | 00:54
  • 75
  • 0
Олимпийските шампиони от Милано-Кортина 2026 Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха за първи път в кариерата си като дует златните медали при танцовите двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

В изпълнение, което надмина качеството на олимпийската им победа, френският дует получи 138.07 точки за волната си програма и има сбор от 230.81. Фурние Бодри и Сизерон победиха бронзовите медалисти от Олимпиадата Пайпър Гилес и Пол Поарие (Канада), които имат 211.52 точки, а трети се класираха Емилеа Зингас и Вадим Колесник (САЩ) с 209.20.

С победата си французите приключиха сезона с европейска, олимпийска и световна титла, след като започнаха да тренират заедно едва през март 2025 година. Макар че титлата е първа за Фурние Бодри, това е шесто злато за Сизерон, който спечели четири с бившата си партньорка Габриела Пападакис.

Французите, които са първите в тази дисциплина, спечелили световна титла в дебютния си сезон, за малко не успяха да подобрят световния рекорд за волна програма от 138.41 точки, държан от американците Мадисън Чок и Евън Бейтс - забележително постижение едва в шестото им съвместно състезание.

Това е трети пореден сребърен медал за Жил и Поарие, които имат един олимпийски и пет медала от шампионати на планетата в 15-годишното си партньорство.

След като трикратните световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс решиха да пропуснат надпреварата, Емилеа Зингас и Вадим Колесник се опитаха да запазят наследството на американските танци на лед и успяха. Двамата спечелиха бронз в дебюта си на Световно първенство, осигурявайки медал за на САЩ в 13-и пореден шампионат.

Следвай ни:

