Панатинайкос пристигна в София с гръцка музикална звезда

Отборът на Панатинайкос кацна на летище "Васил Левски" в София с всичките си звезди преди дългоочаквания двубой с Апоел Тел Авив от 35-ия кръг на Евролигата.

Гръцки национал пропуска мача с Апоел в София

Екип на Sportal.bg бе на мястото на събитието и излъчи на живо. Любопитното е, че с тима на "детелините" пристигна и гръцката музикална звезда Йоргос Сабанис.

Мачът на гръцкия гранд срещу израелския колос е от 20:00 часа на 2 април в зала "Арена София".

Sportal.bg отрази по-рано днес и официалната тренировка на Апоел в залата преди срещата.

Добра новина за Апоел преди мача с Панатинайкос