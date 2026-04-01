Панатинайкос пристигна в София с гръцка музикална звезда

  • 1 апр 2026 | 18:28
Отборът на Панатинайкос кацна на летище "Васил Левски" в София с всичките си звезди преди дългоочаквания двубой с Апоел Тел Авив от 35-ия кръг на Евролигата.

Екип на Sportal.bg бе на мястото на събитието и излъчи на живо. Любопитното е, че с тима на "детелините" пристигна и гръцката музикална звезда Йоргос Сабанис.

Мачът на гръцкия гранд срещу израелския колос е от 20:00 часа на 2 април в зала "Арена София".

Sportal.bg отрази по-рано днес и официалната тренировка на Апоел в залата преди срещата.

