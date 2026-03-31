  3. Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

Националният отбор на Косово посреща Турция тази вечер във финален бараж за класиране на Световното първенство, но гостите прекараха изключително неспокойна нощ в Прищина. За това се погрижиха местните привърженици.

Феновете на косовския тим решиха да попречат на съня на турските футболисти преди решителния сблъсък. Малко след полунощ те организираха мощна заря пред хотела, в който е настанен гостуващият отбор, като експлозиите са били изключително силни.

Това със сигурност е нарушило почивката на играчите. В социалните мрежи турската страна изрази разочарованието си от случилото се. „Около хотела дори нямаше охрана. Група фенове на Косово се възползваха от това, за да устроят голяма заря в полунощ и да събудят нашите играчи“, гласят коментарите.

Кадри от улиците на Прищина показват мащаба на среднощната акция. Предстои да видим дали тази безсънна нощ ще се отрази на представянето на турския отбор на терена.

За Косово това е исторически мач. Пълният стадион и еуфорията в града ясно показват колко много означава този двубой за домакините. Те вярват, че могат да победят силния тим на Турция и да се класират за първи път в историята си на световни финали, поради което се очаква атмосферата на стадиона да бъде нажежена от първата до последната минута.

Двубоят ще се изиграе тази вечер от 21:45 часа, а главен съдия на срещата е англичанинът Майкъл Оливър. Победителят от този мач ще си осигури място на Световното първенство, където ще попадне в група "D" заедно с отборите на един от домакините - САЩ, както и с Австралия и Парагвай.

Снимки: Gettyimages

