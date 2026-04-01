Обмислят план как да се съвместят мачовете на Уест Хам и световно по лека атлетика в Лондон

Лондон е в надпреварата за домакинство на Световното първенство по лека атлетика през 2029 г. Шампионатът обаче традиционно се провежда в края на леката атлетика през септември, по време на годината, когато Уест Хам има приоритет съгласно условията на споразумението за наемане на стадиона.

Спорът достигна кулминацията си наскоро след изключително неинформирана тирада на атлетката Кийли Ходжкинсън, чиито коментари, че клубът “само наема“ стадиона, сякаш пропускаха същината, че без този наем стадионът вероятно вече щеше да е продаден за реконструкция.

Въпреки това, фирма от строителни инженери, специализирана в изграждането на спортни съоръжения, вече е изготвила планове, които биха попречили на първия отбор да се изправи пред до пет поредни гостувания.

Говорител на строителните инженери коментира: “Ще бъде възможно да се провеждат и двата спорта едновременно. Въпреки че това би изисквало намаляване на капацитета, особено на долния етаж на Лондонския стадион, няма причина пистата за бягане и футболното игрище да не могат да съществуват едновременно.

Ходжкинсън се пошегува с Уест Хам покрай кандидатурата на Лондон за Световното през 2029 г.

“Първенството може да започне още сутринта с квалификационни събития, като завърши до 13:00 часа. Това би дало време на футболните отбори да загреят преди началото на мача в 15:00 часа. Като се има предвид времето за добавена скорост, мачовете обикновено приключват около 17:00 часа - оставяйки време за финалите да започнат около, да речем, 18:30-19:00 часа.

“Изключение от общото правило би бил маратонът, който с внимателно планиране би могъл да бъде завършен по време на почивката между полувремената, като по този начин замени настоящата викторина „Hammertime“ по време на почивката между полувремената - въпреки че разбираме, че това ще разстрои участниците в дългосрочната кампания за завръщане на Beat The Batak.

Говорителка на Британската атлетика посрещна предложението предпазливо, въпреки че посочи, че някои от състезанията на терен ще трябва да бъдат разгледани.

“Хвърлянето на копие, диск и тласкане на гюле почти сигурно ще се провеждат другаде съгласно настоящите предложения, но те привличат дори по-малка тълпа от състезанията на лека атлетика - така че някъде сравнително близо, като Тотнъм Хостспър, би могло потенциално да бъде домакин на тези конкретни събития.

“Междувременно състезанията по дълъг и троен скок биха могли да продължат на страничната линия - и може да се окажат особено полезни като запълване на времето по време на забавяния на VAR“.

Въпреки това, ключовият телевизионен оператор Sky Sports издаде предупреждение, което посочи, че всички часове и дати на мачовете ще трябва да бъдат предмет на обичайния им процес на одобрение и че ще се стремят да договорят намалена такса за излъчване, ако бъдат задължени да излъчват и спортни събития, предвид “обикновено ниската аудитория за каквото и да е, без да участва истински претендент за медал от Обединеното кралство“.

От Уест Хам все още не са коментирали въпроса.

Снимки: Gettyimages