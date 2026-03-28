Ходжкинсън се пошегува с Уест Хам покрай кандидатурата на Лондон за Световното през 2029 г.

Британската лекоатлетка Кийли Ходжкинсън се подигра с клуба от Висшата лига Уест Хам, като заяви, че Великобритания ще спечели повече медали на "Лондон Стейдиъм“, отколкото "чуковете“ са спечелили "в цялата си история“, ако Световното първенство по лека атлетика през 2029 г. се проведе в английската столица.

Миналата година правителството на Обединеното кралство потвърди подкрепата си за кандидатурата на Лондон да бъде домакин на събитието за първи път от 2017 г. насам, като министрите подкрепиха и кандидатурата за Световното първенство по лека атлетика за параатлети.

Ако кандидатурата бъде успешна, шампионатът ще се завърне на "Лондон Стейдиъм“, който е дом на Уест Хам. Според медийни публикации обаче клубът от Премиър лийг все още не е дал съгласието си съоръжението да бъде използвано.

Този месец от Уест Хам заявиха пред "Дейли Мейл“, че имат "договорно право, което гарантира, че мачовете на Уест Хам Юнайтед имат приоритет по време на футболния сезон“.

Световната атлетика обикновено провежда шампионатите си през август или септември, което по традиция би съвпаднало с графика на мачовете в английския футбол.

В отговор на публикация в социалната мрежа X, спекулираща, че позицията на Уест Хам може да провали кандидатурата на Лондон, олимпийската шампионка на 800 метра Ходжкинсън видя забавната страна на нещата.

"Отборът на Великобритания ще донесе повече медали на този стадион, отколкото Уест Хам са виждали в цялата си история“, написа Ходжкинсън.

По-късно тя отново използва X, за да каже, че се е "насладила на раздразнените коментари“ в отговор на публикацията ѝ и призова клуба "да ни позволи да имаме този момент“.

"Ако трябва да сме сериозни, завръщането на световен шампионат в Лондон би било невероятно за нашия спорт. Не мислех, че ще получа тази възможност отново по време на кариерата си“, добави тя.

Ходжкинсън, която е привърженик на Манчестър Юнайтед, спечели първата си световна титла на 800 метра в зала по убедителен начин в Полша миналата седмица.

Уест Хам е печелил девет големи трофея в историята си, включително три титли от ФА Къп и Лигата на конференциите на УЕФА през сезон 2022-23.

През настоящия сезон обаче отборът се представя разочароващо, като се намира в зоната на изпадащите в Премиър лийг, на една точка от спасението.

"Лондон Стейдиъм“ с капацитет 62 500 места е построен за Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. и е собственост на London Legacy Development Corporation (LLDC).

Уест Хам напусна бившия си стадион "Ъптън Парк“ през 2016 г., за да се премести на "Лондон Стейдиъм“, като плаща на LLDC 2,5 милиона паунда годишно като част от 99-годишен договор за наем на съоръжението.

Стадионът продължава да бъде домакин на лекоатлетически събития и след преместването на Уест Хам, включително на Световното първенство по лека атлетика през 2017 г. и на турнири от Диамантената лига.

Снимки: Gettyimages