Де ла Фуенте: Изпълнихме целта си

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте прие философски равенството 0:0 с Египет в последната контрола на тима. Той смята, че целта е изпълнена в последните две проверки, тъй като всички играчи са получили шанс за изява. Освен това обаче той разкритикува остро феновете на стадиона за расистките скандирания, които се чуха от трибуните.

"Пълно и категорично отхвърлям на всякакви расистки и ксенофобски прояви, както и липсата на уважение. Те са недопустими. Видях, че на светлинното табло се появи съобщение, призоваващо публиката към феърплей. Видях също, че част от феновете освиркваха тези безобразници. Какво повече може да се направи в такава ситуация? Футболът не е насилие – насилниците са тези, които се възползват от футбола. Какво трябва да се направи? Тези хора трябва да бъдат отстранени от обществото. Колкото по-далеч, толкова по-добре", смята Де ла Фуенте.

Червен картон от Кабаков и 25 удара не стигнаха на Испания срещу Египет

След това той коментира постигнатото от отбора и по-конкретно представянето на Фермин Лопес.

"Изпълнихме целите, които си бяхме поставили – почти всички футболисти играха, няма контузии. И видяхме колко е трудно да се печели. Отношението на Фермин, както и на останалите играчи, е това, което ни кара да сме доволни", допълни наставникът.

След това той говори и за плановете си до началото на Световното.

"Няма да е по-различна от това, което правехме досега. Ключово е следенето на играчите. Ще имаме детайлна информация, а след това и разузнаване на всички съперници. Но най-интензивната част е подробното наблюдение от страна на треньорския щаб", каза специалистът.

Не бе подмината и темата с вратарскияпост.

"Беше позитивно. Ако не изникне някакъв проблем, тримата, които ще пътуват за САЩ, ще бъдат избрани измежду тези четирима вратари. Това е здравословна конкуренция", отсече Де ла Фуенте.

Той коментира и отпадането на Италия на финалния бараж за Световното.

"Просто е изключително трудно да се класираш. Това е трето Световно, което те пропускат. Мисля, че това само показва колко значимо е всичко, което ние постигнахме през годините", завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages