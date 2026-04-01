Радо Арсов пред Sportal.bg: Отличната работа на Мъри помогна и на мен да поема Гьозтепе

Бившият старши треньор на Левски София Радослав Арсов от следващия сезон ще води турския Гьозтепе.

Вчера клубът от Измир официално обяви привличането на 54-годишния български специалист.

“Договорът ми е за 1 + 1 година. Клубът има амбициите да надгражда и да върви нагоре. Целта ни през следващия сезон е да играем в плейофите на турската елитна лига”, заяви Радослав Арсов специално пред Sportal.bg.

“Няма да разчитам на български волейболистки в новия ми клуб. Ръководството на отбора желае да налагам и усъвършенствам млади турски волейболистки, а освен това да наложим ”руски стил” на игра в тима на Гьозтепе”, допълни Радо Арсов.

“Бях в Измир, за да преговарям с президента на клуба. Срещнах се и със Станимир Стоилов, който върши чудеса с футболния отбор на Гьозтепе. Благодарение и на отличната работа на Мъри Стоилов от волейболния отбор решиха да заложат на български треньор от възможни 50 кандидати”, категоричен бе Радослав Арсов, който преди 2 сезона изведе руския Локомотив (Калининград) до финал в Суперлигата на Русия.

“Вече имах разговори с ръководствата на Локомотив (Калининград) и Уралочка (Екатеринбург) за бъдещо съвместно сътрудничество. През новия сезон в Гьозтепе ще играят поне 3 руски волейболистки. Максимумът в турското първенство е да се картотекират до 6 чуждестранни състезателки, но само 3 от тях може да са едновременно на игрището. Надявам се през първата година да стабилизирам представянето на тима и да играем за първи път в плейофите, а през втори сезон ще си поставим и още по-високи цели”, заяви Радослав Арсов специално пред Sportal.bg.

Радослав Арсов е първият български волейболен треньор, който ще води тим в елита на шампионата на Турция.

Радо Арсов бе и първият български наставник, който води отбори в елита на Франция (Марк-ен Барел, Вандьовър, Нанси) и Русия - Локомотив (Калининград).