Ето защо Левски и Радослав Арсов се разделиха

Eто и отговорите на президентите на "Левски София" Давид Давидов и Владимир Николов на втората част от въпросите, които "сините" фенове зададоха в социалните ни мрежи в новаторската форма на комуникация, въведена от клуба ни.

Левски се раздели с Радо Арсов

- Логичен въпрос – защо Радослав Арсов е сменен и кои са основните различия, които доведоха до раздялата?

Давид Давидов: Голяма част от причините ще ги оставим за наша употреба, защото това са отношения между професионалисти и ние се надяваме, че на база на това с г-н Арсов ще имаме нормални взаимоотношения и занапред, въпреки че ни се наложи да се разделим в средата на този сезон.

Най-общо това, което мога да кажа – г-н Арсов е специалист на едно добро европейско ниво. Очевидно връщането му в България беше свързано и с определени амбиции за това какво ще има той на разположение като състав и с този състав той може да допълни своята добра волейболна визитка.

От наша страна, женският проект е само на три години, това му е четвъртата и очевидно върви с темп, с който ние можем да го захраним с възможности. И той е абсолютно същият темп, който имахме и при мъжкия отбор. Докато ние станахме шампиони на България, на нас ни трябваха седем години, за да можем да съберем достатъчно възможности – и финансови, и вътрешноресурсни.

Защото, както каза и Владо в началото, ние станахме шампиони основно благодарение на свършената работа в един дълъг период от време. Това са нашите възможности. Те не се различават като подход и като визия в женския отбор, при който ще отнеме може би малко повече време, отколкото на нас ни се иска или отколкото на треньора, който беше с нас, му се искаше.

И сметнахме, че е излишно да се натоварваме взаимно с очаквания, на които не можем да отговорим. Така че това е в най-общи линии. Ние искаме да му пожелаем успех и се надяваме следващият му проект, следващият му ангажимент наистина да е удовлетворяващ и да може да постигне това, което иска в този етап на треньорската си кариера.

- Много често задаван въпрос, за да обединим темата - кога ще видим женския отбор като реална конкуренция на „Марица" и има ли някакъв план в близко бъдеще жените да свалят от трона „Марица"?

Владимир Николов: Разбира се, ние се надяваме това да стане още догодина. Работим в тази посока, но искаме да стане по правилния начин. Тоест, с тези деца, които са тука, добавяйки към тях една или две състезателки, които имат класа, и се надяваме, че това ще ни донесе резултат.

Факт е, че отборът на „Марица" е много силен, много добре окомплектован и ще бъде трудно. Но ние ако нямаме амбиции, по-добре да не участваме в първенството.

- Следват няколко въпроса относно подрастващите, първенствата за тях и школата изобщо. Дали за възраст 20-21 години не трябва да има отделно първенство и да се създадат дублиращи отбори към клубовете от Супер Волей и Демакс лигата? И защо не се работи по изграждане на силна младежка лига, която да спомага развитието?

Владимир Николов: Давид може би ще каже също, но моето мнение е, че ние нямаме достатъчен брой младежи и момичета още повече, които да осмислят това усилие. Защото всички талантливи деца играят в мъжките и женските отбори, в представителните отбори. Защото нямаме достатъчно бройка.

Давид Давидов: И освен бройка, това е и наша цел – най-добрите да бъдат винаги в представителните отбори, за да могат да тренират с опитните и с водещите състезатели и по тоя начин максимално бързо те да напредват. Нещо, което на практика не ни оставя с достатъчно на брой състезатели на такава възраст, които да формират отбор, и то не всяка година.

Темата е нещо, което сме обсъждали вътрешно, върху което разсъждаваме. Въпросът е, че това не може да бъде гарантирано всяка година като възможност. Трябва да се оглеждат наборите, с които разполагаме и колко момчета могат да бъдат част от един такъв отбор за „Б" група. Но пак казвам – тема, която ще разглеждаме в следващите сезони и със сигурност при възможност бихме го направили.

- Слизаме по-надолу като възраст. Ще има ли смисъл от истинско първенство за деца под 14 години? Един турнир достатъчен ли е?

Владимир Николов: Според мен един турнир не е достатъчен, но създаването на първенство е много трудно осъществимо. Тъй като волейболът е доста сложен спорт от координационна гледна точка и преходът между миниволей и такъв до 14 години дава голяма разлика в уменията на децата.

Така че може би два турнира или три, но цяло първенство по-скоро е много трудно за осъществяване на тази възраст. За много голяма част от родителите е важно и училището на тази възраст. Когато има първенства и се пътува, от логистична гледна точка е сложно. Когато са малки децата, родители трябва да ги возят, с транспорта е проблем. Не е лесно да се каже „искаме да направим първенство за малки" и да го направим.

- Един въпрос, предполагам от деца на тази възраст - как може да влезеш в клуба? Трябва ли изпит? Да обясним малко как се попада в състезателните отбори на "Левски".

Давид Давидов: Ние се опитваме да бъдем максимално отворени в процеса на набиране на деца в начинаещите възрасти и не са необходими изпити. Това, което предвид още по-засиления интерес на база на голямото оживление около волейбола през последната година, стана факт е, че имаме списък с изчакващи семейства, които се надяват да бъдат записани в клуба. Предполагам, че това не е валидно само за нашия клуб, а и за голяма част от колегите.

Това, което се опитваме да правим от съвсем скоро, е да разширяваме своята база като зали, в които провеждаме тренировки за начинаещи. Да увеличим броя на треньорите, ангажирани с тази задача, за да отговорим на интереса. Надявам се още от следващия сезон ще имаме още една база. Надяваме се всяко едно дете, което има мотивация и желание, да не остава извън залата.

Мога ли да допълня нещо, което обобщава голяма част от въпросите? Нещо, което се надявам нашите привърженици да оценят. Свързано е с очакванията как трябва да бъде обезпечен клубът, какви трансфери да се правят.

Важно е да се отчетат няколко водещи фактора. Ние, заедно с ЦСКА, сме може би единствените организации, които поддържат и мъжки, и женски отбори на ниво амбиции.

Всеки наш конкурент, включително и на ЦСКА, е фокусиран в едно направление. Вземете "Локомотив" (Пловдив), "Нефтохимик" Бургас, "Берое", "Марица" – те развиват само едното. Нека се вземе предвид колко финансов ресурс е необходим, за да направиш и двата отбора шампиони, борейки се с клубове, които развиват само едно направление.

Тези клубове получават и доста различна финансова подкрепа от градовете си, което хич не е маловажно. Само един пример ще дам за яснота.

"Нефтохимик", "Локомотив" (Пловдив) и "Марица" от своите общини получават суми в размер на 10 пъти от това, на което ние сме оценени от Столична община. И то от съвсем скоро, когато тази сума беше удвоена. Тоест - остават на нашите рамене и на нашите партньори усилията да обезпечим тези финансови възможности, а те не са безгранични.

Правим всичко по силите си. Тук е моментът да обърнем внимание на една страхотна кампания „Съмишленик", която дава възможност на привържениците да подпомагат финансово.

Броят на съмишлениците, които подновиха участие, е малко над 100. С увеличаването им до 1000 например, което е абсурдно, дори с най-ниската подкрепа, това би променило коренно възможностите на организацията.

Всеки привърженик е добре дошъл стане част от нашия успех и да подпомогне клуба, за да сме още по-конкурентни. Това, естествено, е едно пожелание. Ние оставаме здраво стъпили на земята и със своята отговорност и задължение към обезпечаване на клуба се опитваме да правим най-доброто.

- Да завършим с един малко философски въпрос. Една дама се интересува дали играчите на Левски София са обвързани и пита помага или по-скоро вреди любовта? Ако чувствате компетентни.

Владимир Николов: Аз съм най-компетентният тук! Категорично – обвързаните състезатели са по-спокойни от необвързаните. Тоест, обвързаните състезатели мислят повече за волейбол, отколкото необвързаните.

- Благодаря за този отговор и за всички коментари. Благодарим на всички фенове, които се включиха с разнообразни въпроси. До скоро!