  3. Готова е програмата на баскетболните националки за втория етап от евроквалификациите

Готова е програмата на баскетболните националки за втория етап от евроквалификациите

  • 1 апр 2026 | 11:39
  • 1023
  • 0
Готова е програмата на баскетболните националки за втория етап от евроквалификациите

Женският национален отбор по баскетбол на България ще започне участието си във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 с домакинство на Хърватия на 11 ноември. Това стана ясно, след като официалният сайт на Международната федерация (ФИБА) обяви програмата в група J.

България попадна в нелека група във втория етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027

В същия игрови прозорец тимът на България ще приеме и състава на Испания на 14 ноември, като ще има и визита на Чехия на 17 ноември.

През 2027 година националките ще гостуват последователно на отборите на Хърватия на 10 февруари и на Испания на 13 февруари. Последният им мач от групата ще бъде у дома срещу Чехия на 16 февруари догодина.

За следващото Европейско първенство при дамите ще се класират първите два състава от група J.

