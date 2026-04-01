Готова е програмата на баскетболните националки за втория етап от евроквалификациите

Женският национален отбор по баскетбол на България ще започне участието си във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 с домакинство на Хърватия на 11 ноември. Това стана ясно, след като официалният сайт на Международната федерация (ФИБА) обяви програмата в група J.

В същия игрови прозорец тимът на България ще приеме и състава на Испания на 14 ноември, като ще има и визита на Чехия на 17 ноември.

През 2027 година националките ще гостуват последователно на отборите на Хърватия на 10 февруари и на Испания на 13 февруари. Последният им мач от групата ще бъде у дома срещу Чехия на 16 февруари догодина.

За следващото Европейско първенство при дамите ще се класират първите два състава от група J.