Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Наказаха Майк Джеймс за 3 мача във Франция

Наказаха Майк Джеймс за 3 мача във Франция

  • 8 май 2026 | 01:12
  • 185
  • 0
Наказаха Майк Джеймс за 3 мача във Франция

Звездата на Монако Майк Джеймс беше официално наказан за три мача от френската лига след изгонването му в мач от вътрешното първенство. 35-годишният пойнт гард получи санкцията, след като беше отстранен от игра през втората четвърт на двубоя срещу АСВЕЛ Вильорбан на 18 април.

Дисциплинарната комисия посочи като причина за наказанието „заплашително и/или заплашващо поведение спрямо длъжностно лице“.

Санкцията е свързана с реакцията му към съдиите след получаването на две технически нарушения.

Наказанието от три мача ще извади Джеймс от неделния домакински двубой срещу Париж. Той ще пропусне също така последния мач от редовния сезон срещу Булазак и първия мач от плейофите.

В момента Монако заема първо място в класирането с баланс от 22 победи и 5 загуби.

Във вторник Roca Team отпадна от плейофите на Евролигата, губейки серията с 0-3 от Олимпиакос.

Джеймс беше глобен с 6000 евро и получи условно наказание от един мач след изгонването си в Мач №2 срещу Олимпиакос.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Президентът на Миньор 2015: Амбицията е да се гради отбор с повече опитни българи и млади играчи от школата

Президентът на Миньор 2015: Амбицията е да се гради отбор с повече опитни българи и млади играчи от школата

  • 7 май 2026 | 20:27
  • 1405
  • 0
Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

  • 7 май 2026 | 20:19
  • 987
  • 0
24-годишен литовец в радара на европейските грандове

24-годишен литовец в радара на европейските грандове

  • 7 май 2026 | 19:45
  • 593
  • 0
Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 8309
  • 19
NBA вибрации в центъра на София

NBA вибрации в центъра на София

  • 7 май 2026 | 15:02
  • 1674
  • 0
Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

  • 7 май 2026 | 12:56
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 8309
  • 19
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 8826
  • 15
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 1534
  • 5
Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 21914
  • 97
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 37925
  • 42
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 27890
  • 340