Наказаха Майк Джеймс за 3 мача във Франция

Звездата на Монако Майк Джеймс беше официално наказан за три мача от френската лига след изгонването му в мач от вътрешното първенство. 35-годишният пойнт гард получи санкцията, след като беше отстранен от игра през втората четвърт на двубоя срещу АСВЕЛ Вильорбан на 18 април.

Дисциплинарната комисия посочи като причина за наказанието „заплашително и/или заплашващо поведение спрямо длъжностно лице“.

Санкцията е свързана с реакцията му към съдиите след получаването на две технически нарушения.

Наказанието от три мача ще извади Джеймс от неделния домакински двубой срещу Париж. Той ще пропусне също така последния мач от редовния сезон срещу Булазак и първия мач от плейофите.

В момента Монако заема първо място в класирането с баланс от 22 победи и 5 загуби.

Във вторник Roca Team отпадна от плейофите на Евролигата, губейки серията с 0-3 от Олимпиакос.

Джеймс беше глобен с 6000 евро и получи условно наказание от един мач след изгонването си в Мач №2 срещу Олимпиакос.

Снимки: Imago