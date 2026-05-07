  Борислав Младенов с 12 точки за гръмка победа на Виена в плейофите

  • 7 май 2026 | 23:40
Борислав Младенов реализира 12 точки за победата на Виена с 97:72 като гост над Гънърс Оберварт в първия мач от полуфиналната плейофна серия в австрийската Суперлига. По този начин Младенов и компания поведоха с 1-0 в серията.

Българският национален гард добави към личната си статистика в мача 4 асистенции, 3 борби и 2 откраднати топки. За 23 минути игра той записа 3/6 в стрелбата за две точки, 2/3 за три и 0/1 от линията за наказателни удари.

Капитанът на виенчани Рашид Махилбашич бе най-резултатният играч на гостите с 18 точки. Точка повече за домакините пък отбеляза Ян Мартинес Карийо.

