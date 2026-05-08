Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

Центърът-тежко крило на Реал Мадрид Усман Гаруба заяви след победата над Апоел Тел Авив в "Арена Ботевград" и класирането на Финалната четворка на Евролигата, че за него няма значение срещу кой противник ще се изправи тимът в Атина по-късно този месец, добавяйки, че никой от останалите не иска за съперник "лос бланкос".

- Първо, честито за класирането във Финалната четворка след едногодишно прекъсване за Реал Мадрид. Кой беше ключовият фактор за днешната победа?

- Мисля, че положихме огромни усилия, особено през второто полувреме, за да ги притиснем малко. Те играха основно с осем-девет играчи, всъщност осем, и смятам, че накрая се умориха малко. Ние ги подложихме на сериозен натиск и много искахме тази победа.

- Мнозина казват, че Таварес е най-добрият защитник в цялата лига, но вие успяхте да задържите толкова талантлив отбор като Апоел под 85 точки във всеки един мач. Кое беше най-трудното за теб и Алекс Лен, за да успеете да го заместите подобаващо?

- Разбира се, не можем да заменим Еди. Той е най-влиятелният и най-добрият играч в Европа. Мисля, че целият отбор положи усилия, борихме се заедно, включително в борбите под коша и всичко останало, защото да замениш Еди е практически невъзможно. Смятам, че всички се справихме страхотно и се радвам за това.

- Имаш ли предпочитания срещу кой отбор искаш да се изправите на полуфиналите - Панатинайкос или вашия местен съперник Валенсия?

- Не ме интересува. Никой от тях не иска да се среща с нас, така че ще видим.

Снимки: Борислав Цветанов