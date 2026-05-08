Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

  • 8 май 2026 | 01:01
  • 300
  • 0

Центърът-тежко крило на Реал Мадрид Усман Гаруба заяви след победата над Апоел Тел Авив в "Арена Ботевград" и класирането на Финалната четворка на Евролигата, че за него няма значение срещу кой противник ще се изправи тимът в Атина по-късно този месец, добавяйки, че никой от останалите не иска за съперник "лос бланкос".

- Първо, честито за класирането във Финалната четворка след едногодишно прекъсване за Реал Мадрид. Кой беше ключовият фактор за днешната победа?

- Мисля, че положихме огромни усилия, особено през второто полувреме, за да ги притиснем малко. Те играха основно с осем-девет играчи, всъщност осем, и смятам, че накрая се умориха малко. Ние ги подложихме на сериозен натиск и много искахме тази победа.

- Мнозина казват, че Таварес е най-добрият защитник в цялата лига, но вие успяхте да задържите толкова талантлив отбор като Апоел под 85 точки във всеки един мач. Кое беше най-трудното за теб и Алекс Лен, за да успеете да го заместите подобаващо?

- Разбира се, не можем да заменим Еди. Той е най-влиятелният и най-добрият играч в Европа. Мисля, че целият отбор положи усилия, борихме се заедно, включително в борбите под коша и всичко останало, защото да замениш Еди е практически невъзможно. Смятам, че всички се справихме страхотно и се радвам за това.

21 Апоел Тел Авив 81:87 Реал Мадрид

- Имаш ли предпочитания срещу кой отбор искаш да се изправите на полуфиналите - Панатинайкос или вашия местен съперник Валенсия?

- Не ме интересува. Никой от тях не иска да се среща с нас, така че ще видим.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Евролига

Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

  • 7 май 2026 | 20:19
  • 987
  • 0
24-годишен литовец в радара на европейските грандове

24-годишен литовец в радара на европейските грандове

  • 7 май 2026 | 19:45
  • 593
  • 0
Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 8309
  • 19
Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

  • 7 май 2026 | 12:56
  • 1208
  • 0
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 5391
  • 1
Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

  • 6 май 2026 | 23:49
  • 2434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 8309
  • 19
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 8822
  • 15
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 1527
  • 5
Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 21912
  • 97
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 37924
  • 42
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 27889
  • 340