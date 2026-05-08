Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис заяви след отпадането от плейофите на Евролигата, че воденият от него отбор е постигнал много при дебюта си в елитния турнир. Играещият у нас домакинските си срещи в надпревара израелски тим загуби с 1-3 серията с Реал Мадрид, след като тази вечер отстъпи с 81:87 пред "лос бланкос" в "Арена Ботевград".

- Бих искал да започна, като поздравя Реал Мадрид за класирането им във Финалната четворка. Те бяха по-добрият отбор в тази серия и напълно заслужиха победата си.

Що се отнася до нас, искам да запазя позитивните неща от този сезон, които са много. Начинът, по който изградихме отбора от лятото при всички обстоятелства, убедеността, че се случва нещо добро в баскетболния отдел на Апоел Тел Авив - привличането на много талантливи играчи, някои с повече опит, други с по-малко. Преминахме през трудности, без да знаем къде ще играем. Успяхме в продължение на повече от четири месеца да водим тази група от страхотни конкуренти и да бъдем на челно място в класирането.

Нито за момент не изпаднахме от местата за плейофите. Успяхме да си осигурим място в плейофите и да гарантираме участие в Евролигата за следващия сезон, без да сме акционери, без „уайлд кард“ или други гаранции. Този отбор постигна много в Евролигата. Очевидно остава горчив вкус, защото не стигнахме до края, но това е още един урок - не играем сами, а срещу много конкурентни, добре изградени и опитни имена. Поне 10-11 отбора в класирането останаха под нас и не стигнаха до плейофите, с което се гордеем.

Горди сме, че представяме Апоел Тел Авив в Евролигата и трябва да продължим по същата траектория, да вървим по същата пътека и да останем на същата страница. Искам да благодаря на феновете за подкрепата, на собствениците, които направиха това устойчиво и повярваха и инвестираха в групата - без тях е невъзможно. Благодаря и на всички играчи, включително на Томер Гинат, който беше контузен дълго време, и на Тайлър Енис, който претърпя операция. Всички те помогнаха на отбора да стигне дотук.

Всички тези победи и загуби са нещо, което трябва да наследим за бъдещето на клуба, за да продължим да се развиваме. Беше добър урок за тези, които за първи път се сблъскват с бруталния график и изискванията на Евролигата. Това са уроците за бъдещето на клуба.

Пътуването продължава - имаме важна задача в израелското първенство. Утре летим и трябва да се съберем, за да се концентрираме върху оставащите мачове от редовния сезон, да заемем най-добрата позиция и да дадем всичко от себе си за титлата, която всички ние с нашите фенове искаме да донесем на Апоел. Искам да благодаря на всички, но нашата мисия продължава.

- Казахте колко се гордеете с отбора си. Колко важен за бъдещето може да бъде този сезон, който приключи за вас тази вечер?

- Всички победи и загуби, всичко, което споменах, ще го запазим и анализираме, за да станем по-умни и по-силни. Инвестицията в характери, опит и добра химия е нещо, което ни трябва за следващия сезон. Сега е малко по-предизвикателно, защото все още не знаем в кой град ще играем. Вярваме, че всичко ще се уреди и мирът ще надделее, за да можем да играем в Тел Авив.

Това ми дава възможност да благодаря на всички български приятели тук, които направиха това възможно за нас на два пъти - защото дойдохме, върнахме се и после пак дойдохме тук. Всичко това са уроци, от които да станем по-умни. Благодарение на собствениците този проект може само да процъфтява и да се развива за феновете на Апоел и за израелския баскетбол.

- Поздравления за сезона, преминахте през много трудности. Какви са наблюденията Ви върху тази плейофна серия - защо загубихте от Реал Мадрид? Дали заради контузиите, или заради факта, че Реал е един от най-добрите домакини и трябваше да гостувате при резултат 0:2? Какво можехте да направите по-добре?

- Благодаря за поздравленията, но ми задавате въпроса все едно не аз ръководя този клуб. Всички фактори, които споменахте, изиграха своята роля в крайния резултат. Но смятам, че в първия мач закъсняхме твърде много с корекциите, знаейки силните страни на Реал - техният ръст, играта им в подкошието, преходът, пресата на цяло игрище. Те са изключително опитен отбор - от 12 играчи, 8 вече са печелили титлата и са били на множество Финални четворки.

Влязохме малко бавно в серията по отношение на корекциите, но с напредването ѝ ставахме все по-добри - особено в третия мач и в днешния четвърти мач. Имахме своите шансове, започнахме добре. Дори когато те водеха с 10-11 точки, ние се борихме и свалихме разликата до 6. Горд съм от борбеността, но тя не е достатъчна срещу такъв отбор. Трябваше да бъдем по-постоянни в това да ги изваждаме от зоната им на комфорт. Не успяхме да го правим през по-голямата част от мачовете.

Снимки: Борислав Цветанов