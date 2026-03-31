България попадна в нелека група във втория етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027

Женският национален отбор на България по баскетбол попадна в група „J“ във втория етап от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Това определи днешният жребий, който се състоя в Ми, Швейцария. Отборите бяха разделени на шест групи от по четири, от които за финалите на континенталното първенство при дамите ще се класират завършилите на първите две места.

В групата на България, която беше изтеглена от последната четвърта урна, са още тимовете на Испания, Чехия и Хърватия.

Иберийците са четирикратен шампион от надпреварата през 1993, 2013, 2017 и 2019 година и финалист от последните две издания през 2023-а и 2025-а. Отборът на Чехия има една спечелена титла през 2005 година, докато Хърватия е най-скромният участник в групата без нито едно отличие от предходните издания на Евробаскет, като най-доброто класиране на тима е пето място през 2011 година.

България има общо десет отличия от Европейски първенства по баскетбол за жени - 1 златно, 5 сребърни и 4 бронзови, но успехите са от средата на 50-е до края на 80-е години на миналия век. За последно националният тим на страната печели бронзов медал през 1989 година, а единствената титла идва през 1958 година.

Групи във втория етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027:



Група I: Турция, Черна гора, Полша, Израел



Група J: Испания, Чехия, Хърватия, България



Група K: Италия, Словения, Латвия, Австрия



Група L: Сърбия, Гърция, Словакия, Нидерландия



Група M: Франция, Великобритания, Украйна, Люксембург



Група N: Германия, Унгария, Португалия, Дания

В първия етап от евроквалификациите състезателките на Таня Гатева завършиха на първо място в групата си с 5 победи и само едно поражение, с което си осигуриха класиране за втората фаза на пресявките.



Втората фаза от квалификациите ще се проведе през ноември тази година и февруари 2027 година. Съдомакините на ЕвроБаскет 2027 Белгия, Финландия, Литва и Швеция ще продължат участието си в група H паралелно с останалите срещи от втория етап.