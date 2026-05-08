Йордан Минчев и Кемниц пропиляха голяма преднина, но се пребориха за ценна победа след продължение

  • 8 май 2026 | 00:26
  • 99
  • 0
Българският национал Йордан Минчев помогна на отбора си Найнърс Кемниц да постигне драматична и ценна победа у дома след продължение с 86:82 над Скайлайнърс Франкфурт в двубой от 33-ия кръг на редовния сезон на германската Бундеслига.

Крилото бе в стартовата петица и за 26 минути игра записа 10 точки, 3 борби, 2 асистенции, 1 чадър и 1 открадната топка. Минчев бе безгрешен в стрелбата за две точки с 3/3, но нямаше ден при далечната стрелба - 1/5. Той реализира единия от двата фаула, които изпълни в срещата.

Кемниц изигра силно първо полувреме, след края на което поведе с 15 точки разлика, но през вторите 20 минути гостите заличиха напълно изоставането си и се стигна до продължение, спечелено от Минчев и компания с 15:11.

С тази победа Кемниц се държи за 10-ото място в класирането, даващо право на участие в плей-ин турнира в Бундеслигата. Тимът е с баланс 16-17.

Кевин Йебо се отличи с 22 точки за Кемниц. Нахийм Алейни и Айзея Суоп пък реализираха съответно 26 и 23 точки за Франкфурт, който заема 15-о място в таблицата с 12 победи и 21 поражения.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

