Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

  7 май 2026 | 23:53
Центърът на Апоел Тел Авив Той Одиасе коментира загубата с 81:87 от Реал Мадрид в "Арена Ботевград" тази вечер, която сложи край на сезона на израелския тим в Евролигата.

- Преди всичко, поздравления за целия сезон. Бяхте сред претендентите за титлата през голяма част от кампанията. Но какво се оказа решаващо срещу Реал Мадрид в тази много тежка и дефанзивно ориентирана серия?

- Да, в заключителните моменти не успяхме да направим нужните спирания в защита. Те взеха много борби в нападение и точно това им донесе победата.

- Смятате ли, че като ги предизвикахте да направят толкова много грешки, си осигурихте най-добрия възможен шанс за успех?

- О, да, но просто не успяхме да се възползваме от тези техни грешки. Освен това и ние самите допускахме грешки, така че нещата се балансираха.

21 Апоел Тел Авив 81:87 Реал Мадрид

- Колко решаващо бе отсъствието на Блейкни и Малкълм от състава днес?

- Да, те са две изключително важни фигури за нашия отбор, така че липсата им ни се отрази. В същото време обаче разполагаме с широк състав и останалите играчи трябваше да поемат по-голяма отговорност, което и се опитаха да направят тази вечер.

- Каква е следващата стъпка за Вас? Ще останете ли в Апоел и през следващия сезон?

- Ще оставя на клуба да обяви това. Ще разговаряме през следващите няколко седмици и тогава ще видим какво ще се случи.

Снимки: Sportal.bg

