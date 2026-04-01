Лука Дончич счупи рекорд на Коби Брайънт и се циментира в историята

През по-голямата част от сезона Лука Дончич беше в сянката на играчи като Виктор Уембаняма, Шей Гилджъс-Алекзандър и Никола Йокич. Сега това се променя. Словенската звезда определено влезе в надпреварата за MVP на сезона в НБА на фона на впечатляващата серия на Лейкърс. Преди мача срещу Кливланд Кавалиърс, "езерняците" бяха спечелили 12 от последните си 13 мача, включително победа с 19 точки разлика в понеделник срещу Вашингтон Уизардс.
Лейкърс удариха Кливланд след 42 точки на Лука Дончич
През този период Дончич беше абсолютно невероятен. В началото на мача във вторник, Дончич завърши първото полувреме с 20 точки, а в края на третата четвърт вече имаше 35. С 21-вата си точка той счупи рекорда на Лейкърс за най-много отбелязани точки в един календарен месец, надминавайки Коби Брайънт, чийто предишен рекорд беше 578 точки.
Рекордният месец на Брайънт също беше март, преди 20 години – по-точно през 2006 година. Освен това рекордът беше подобрен въпреки наказанието на Дончич от един мач заради получаването на 16-о техническо нарушение за сезона.
Лейкърс триумфираха със 127:113, което е 50-ият им успех за сезона, превръщайки ги в петия отбор, достигнал този резултат през тази година.
Предвид загубата на Сънс от Меджик по-рано във вторник вечерта, Лейкърс вече си осигуриха място сред първите шест в конференцията, което гарантира, че няма да участват в плей-ин турнира. След мача във вторник, Лейкърс пътуват до Оклахома Сити за двубой срещу настоящите шампиони в четвъртък.
Освен тази магическа вечер, Дончич записа още едно ключово постижение в книгата с рекорди на НБА, превръщайки се в третия най-млад играч в историята на лигата, който е отбелязал 15 000 точки в кариерата си. Пред него са само Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.