  3. Лейкърс удариха Кливланд след 42 точки на Лука Дончич

Лейкърс удариха Кливланд след 42 точки на Лука Дончич

  • 1 апр 2026 | 10:50
Лейкърс удариха Кливланд след 42 точки на Лука Дончич

Лука Дончич отбеляза 42 точки при успеха на Лос Анджелис Лейкърс срещу Кливланд Кавалиърс със 127:113 в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Словенската звезда на „езерняците“ се завърна след наказание от един мач за натрупани технически нарушения. Той добави 12 асистенции към 42-те си точки, вкарвайки 6 от 13-те си стрелби от далечно разстояние, като същевременно записа 16-ия си мач за сезона с поне 40 точки.

Калифорнийци натрупаха солиден аванс в края на първото полувреме и дори започнаха заключителната четвърт с преднина от 27 точки. Въпреки това Дончич остана на паркета и вкара последните си 7 точки, с които завърши силното си представяне.

Остин Рийвс допринесе с 19 точки за успеха на Лейкърс, Деандре Ейтън се отчете с 18 точки и 9 борби, а ЛеБрон Джеймс, Джейк ЛаРавия и Руи Хачимура записаха по 14 точки.

За Кливланд най-добър беше Джарет Алън с 18 точки, Джеймс Хардън отбеляза 17, а Томас Брайънт се включи с 14 от пейката.

