  Sportal.bg
  Футбол свят
  3. Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

  1 апр 2026 | 00:10
Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

Словакия победи Румъния с 2:0 в контролна среща играна на "Техелне поле" в Братислава. Това бе сблъсък на два от отборите, които отпаднаха в полуфиналните баражи за Световното първенство.

Словакия поведе с доза късмет още в 7-ата минута, когато след центриране от корнер топката бе отклонена и от тялото на Даниел Бирлигеа влезе във вратата за 1:0.

В 46-ата минута Давид Стрелец удвои след подарък на вратаря Михай Айоани, който тъкмо се бе появил на терена на полувремето.

Така Словакия донесе поне доза радост на феновете си, докато румънците претърпяха още едно разочарование.

