  8 май 2026 | 06:27
Ню Джърси намалява цената на обществения транспорт за Световното първенство

Ню Джърси намали цената на двупосочните си билети до мачовете от Световно първенство на стадион „МетЛайф“ от 150 долара на 105 долара, съобщиха местните медии, след като първоначалната цена предизвика критики от ФИФА.

Намалената цена все още е по-малка от цената на същия маршрут в типичен ден, която е под 15 долара, и надвишава цената от 80 долара за двупосочно пътуване за собствения транспорт на ФИФА до стадиона с 82 500 места, който ще бъде домакин на осем мача от Световното първенство, включително финала на 19 юли.

Главният изпълнителен директор на доставчика на обществен транспорт в Ню Джърси „NJ Transit“, Крис Колури, миналия месец посочи необходимостта от повишена сигурност и „по-голям брой“ пътници поради затварянето на обществения паркинг около стадиона, за да оправдае увеличението на цената.

Главният оперативен директор на Световното първенство по футбол Хаймо Ширги заяви, че първоначалната цена от 150 долара „ще има „смразяващ ефект“ върху феновете“.

Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил преди това заяви, че ФИФА трябва да плати за возилата, тъй като NJ Transit е била „затруднена със сметка от 48 милиона долара“, за да гарантира безопасността на феновете.

Снимки: Gettyimages

