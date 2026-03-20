Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Опел влиза във Формула Е на мястото на DS

Опел влиза във Формула Е на мястото на DS

  • 20 март 2026 | 20:07
Германската марка Опел ще поеме щафетата от DS във Формула Е с навлизането на шампионата в ерата Gen4, след като концернът Стелантис отново преразпределя участието на своите марки.

Групата присъстваше във Формула Е чрез DS Automobiles, която се присъедини към надпреварата през сезон 2015-16, и Мазерати, която пое отбора на Вентури преди началото на ерата Gen3. Престоят на Мазерати в световния шампионат обаче беше кратък, тъй като отборът беше преименуван на Ситроен преди старта на настоящата кампания.

Вчера от DS, които в момента заемат девето от десетте места в класирането при отборите, обявиха, че се оттеглят от Формула Е, за да се съсредоточат върху нови начинания в голфа и ветроходните надпревари SailGP. По този начин те предават мястото си на Опел за следващата ера с болиди от Generation 4, която ще включва болиди с мощност 800 к.с.

„Щастливи сме да приветстваме Опел като нов заводски отбор във Формула Е - заяви Джеф Додс, главен изпълнителен директор на Формула Е. - Като силна германска марка с отличителен инженерен опит и свеж, смел имидж, Опел носи със себе си дълга и богата история в моторните спортове и нова динамика на стартовата решетка. Ангажиментът на Опел също така показва значението на Формула Е за световните автомобилни производители в прехода към електрическа мобилност.“

Опел е петата голяма германска марка, която се включва в изцяло електрическия шампионат след Ауди, БМВ, Мерцедес и Порше като към днешна дата само Порше продължава участието си.

Въпреки че Опел не може да се похвали със същия исторически престиж в моторните спортове като гореспоменатите конструктори, марката все пак печели Световния рали шампионат през 1982 с Валтер Рьорл, както и 24-те часа на Нюрбургринг през 2003 г.

По-важното е, че през 2021 г. производителят стартира ADAC Опел Electric Rally Cup, в който участват изгряващи таланти с автомобили Корса Rally Electric. За сезон 2026-27 е предвиден преход към двойно по-мощните рали автомобили Opel Mokka GSE Rally с мощност 207 кВт (281 к.с.). Ето защо Формула Е е следващата логична стъпка за марката.

„Присъединяването към Формула Е бележи нов етап за Опел по пътя ни към електрическо бъдеще - заяви Флориан Хютл, главен изпълнителен директор на Опел. - С преминаването на Формула Е към болиди Gen4 от следващия сезон, ние виждаме това като идеалния момент да се присъединим към тази вълнуваща, изцяло електрическа състезателна надпревара. Нашият отбор Опел GSE Formula E Team ще покаже това, което нашата марка представлява: германско инженерство, смел дизайн и електрифицирана производителност – качества, които се отнасят и за изцяло електрическите модели GSE на Опел, като Mokka GSE и скоро новата Корса GSE.“

Отборът Опел GSE ще направи своя дебют във Формула Е по време на официалното представяне на Gen4 автомобилите на пистата „Пол Рикар“ през април.

Следвай ни:

