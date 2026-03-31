Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шампионки от всякакъв калибър се сблъскват на 100 метра с препятствия в Сямън

Шампионки от всякакъв калибър се сблъскват на 100 метра с препятствия в Сямън

  • 31 март 2026 | 13:33
  • 181
  • 0
Настоящите олимпийски, световни и шампионки от Диамантената лига, както и настоящите световни рекордьорки на открито и в зала, ще се изправят една срещу друга в дисциплината 100 метра с препятствия за жени на Диамантената лига в Сямън на 23 май.

Състезанието обещава да бъде ранен тест за формата на атлетките в една от най-конкурентните и непредвидими дисциплини в леката атлетика, като в него ще участват шест от десетте най-добри състезателки в световната ранглиста.

Сред фаворитките ще бъде настоящата световна шампионка Дитаджи Камбунджи, за която това ще бъде едно от първите ѝ участия в Диамантената лига след изненадващото злато, което спечели в Токио миналата година.

Действащата шампионка на Диамантената лига Акира Нюджънт от Ямайка също ще се стреми да започне защитата на титлата си с победа, шест месеца след като спечели първия си диамантен трофей в Цюрих.

Чарлтън изравни световния рекорд и спечели трето световно злато на 60 метра с препятствия
Чарлтън изравни световния рекорд и спечели трето световно злато на 60 метра с препятствия

Списъкът с участнички включва и две световни рекордьорки в лицето на Тоби Амусан и Девин Чарлтън.

Дисциплината 100 метра с препятствия е поредната от обявените за Сямън, които ще предложат състезания от световна класа. Световни шампиони и рекордьори ще се състезават също в дисциплините 5000 метра за мъже, 400 метра за мъже, 1500 метра за жени и 100 метра за мъже.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

  • 31 март 2026 | 11:37
  • 277
  • 0
Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

  • 30 март 2026 | 16:44
  • 1270
  • 0
Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

  • 30 март 2026 | 15:17
  • 1340
  • 0
Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

  • 30 март 2026 | 15:09
  • 395
  • 0
Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

  • 30 март 2026 | 11:53
  • 1837
  • 0
Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

  • 30 март 2026 | 10:48
  • 6525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 110395
  • 177
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 21028
  • 13
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 5768
  • 6
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 25867
  • 34
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 3984
  • 3
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 9834
  • 10