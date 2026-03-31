Шампионки от всякакъв калибър се сблъскват на 100 метра с препятствия в Сямън

Настоящите олимпийски, световни и шампионки от Диамантената лига, както и настоящите световни рекордьорки на открито и в зала, ще се изправят една срещу друга в дисциплината 100 метра с препятствия за жени на Диамантената лига в Сямън на 23 май.

Състезанието обещава да бъде ранен тест за формата на атлетките в една от най-конкурентните и непредвидими дисциплини в леката атлетика, като в него ще участват шест от десетте най-добри състезателки в световната ранглиста.

Сред фаворитките ще бъде настоящата световна шампионка Дитаджи Камбунджи, за която това ще бъде едно от първите ѝ участия в Диамантената лига след изненадващото злато, което спечели в Токио миналата година.

Действащата шампионка на Диамантената лига Акира Нюджънт от Ямайка също ще се стреми да започне защитата на титлата си с победа, шест месеца след като спечели първия си диамантен трофей в Цюрих.

Списъкът с участнички включва и две световни рекордьорки в лицето на Тоби Амусан и Девин Чарлтън.

Дисциплината 100 метра с препятствия е поредната от обявените за Сямън, които ще предложат състезания от световна класа. Световни шампиони и рекордьори ще се състезават също в дисциплините 5000 метра за мъже, 400 метра за мъже, 1500 метра за жени и 100 метра за мъже.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages