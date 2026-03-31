Какво предстои в кръг №29 от Sesame НБЛ

Кръг №29 в Sesame Национална баскетболна лига стартира на 4 април (събота) и ще завърши на 6 април (понеделник), а ето и какво предстои в него.

В първия мач на 4 април от 18:00 часа Левски приема Шумен в столичната зала "Триадица".

По същото време Спартак Плевен гостува на Ботев Враца в "Арена Ботевград".

От 19:00 часа е срещата между Миньор 2015 и Берое Стара Загора в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

На 5 април (неделя) от 13:00 часа Рилски спортист приема Локомотив Пловдив в "Арена СамЕлион".

На 6 април (понеделник) от 19:15 часа Черно море Тича гостува на Балкан в "Арена Ботевград".